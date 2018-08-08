Виталий Меньшиков: "Переезд "Авангарда" в Балашиху кажется чьей-то шуткой"

Защитник "Авангарда" Виталий Меньшиков выразил сочувствие омским болельщикам из-за временного переезда команды. Она будет базироваться в подмосковной Балашихе.

– Конечно, я очень сочувствую нашим болельщикам, но такое в жизни бывает – никто не застрахован, – цитирует официальный сайт "Авангарда" Меньшикова. – Если бы мне сказали перед началом сборов в Омске, что мы переезжаем в другой город, я бы не поверил. До сих пор в голове все это не укладывается и кажется чьей-то шуткой. Наверное, только когда мы переедем, мы осознаем, что это действительно так. Но мы ни в коем случае не забываем и не забудем наших болельщиков! Мы играем за Омск, что бы ни происходило! Поддерживайте нас если не на трибунах, то перед экранами телевизоров. Обязательно будем общаться, отвечать на вопросы! Будем постоянно на связи, как говорится, keep in touch.