Виталий Меньшиков: "Нельзя "Йокериту" давать столько моментов"

Защитник "Авангарда" Виталий Меньшиков считает, что его команда позволила слишком многое "Йокериту" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Омичи на своем льду проиграли со счетом 1:3.

– Первый период получился очень насыщенным. У них играющая команда, у нас больше системная. Сегодня это сошлось, они забили больше, – цитирует официальный сайт "Авангарда" Меньшикова. – Нельзя такой команде предоставлять столько моментов. У нас, в принципе, моменты также присутствовали, как выходы "один в ноль". Возвращаемся к тому, что нужно их реализовывать.

– При счете 1:3 что попытались изменить?

– Начали делать разные раскаты, стали по-другому играть. Где-то надо было спровоцировать соперника, подраться, но у них не было желающих.

– Юкка Ялонен отметил на пресс-конференции, что у команды была задача не удаляться.

– Теперь понятно, почему они избегали стычек. Я врезаюсь в игрока, он не отвечает на мои провокации.

– Что скажете болельщикам перед матчем со "Слованом"?

– С нашей стороны мы будем делать все возможное и невозможное, чтобы выиграть и порадовать болельщиков. Если честно, уже неприятно. Люди приходят нас поддерживать, а мы подводим их. Будем исправлять ситуацию.