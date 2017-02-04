Виталий Меньшиков: "Мнацян нагрубил моей семье, команда - моя семья"

Защитник "Авангарда" Виталий Меньшиков после поражения от "Адмирала" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что начал бой с защитником соперника из-за его грубой игры. Клуб из Владивостока прервал двухматчевую серию поражений и идет на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, "Авангард" занимает второе место.

- Пропустили достаточно нелогичные шайбы, - сказал Меньшиков. - В принципе могли переломить игру, большинства у нас было предостаточно. Нужно реализовывать большинство и выигрывать – в этом ключ к успеху в плей-офф.

- В последних матчах часто пропускаете в самом начале. Как с этим бороться?

- Сядем командой и сделаем выводы. Нужна концентрация с самого начала, чтобы не допускать таких ошибок.

- Сегодня хороший бой провели с Мнацяном, он вам передал привет.

- Получился игровой момент, он грубо сыграл против нашего игрока. И я всегда говорил, что никто не имеет права грубить моей семье. А команда – это семья. И я вступился. Самвел здоровый, крепкий парень. Здорово провел бой, молодец.

- Вы не смогли сегодня забить в большинстве. Как исправлять эту ситуацию?

- Будем думать. Схемы рисовать определенные, придерживаться их. Будем много уделять этому времени. Большинство и меньшинство – это ключевые моменты.

- Какие задачи ставите на оставшиеся выездные матчи?

- Максимально хорошо подготовиться к плей-офф. (Анна ЛЕВЧЕНКО)