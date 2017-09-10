Виталий Меньшиков: "Матчи "Авангарда" и "Сибири" всегда были сибирским дерби"

Защитник "Авангарда" Виталий Меньшиков, в минувшем сезоне выступавший за "Сибирь", поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата КХЛ против бывшего клуба. По его словам, нет мыла говорить о том, кто играл в прошлом году, потому что составы команд изменились.

– Встреча "Авангарда" с "Сибирью" всегда была сибирским дерби, это уже не изменишь, – приводит пресс-служба омичей слова Меньшикова. – И да, сегодня еще ажиотаж – бывшие своими когда-то хоккеисты и тренер, это все-таки играет свою роль. Будет интересно.

– Сможет тренер рассказать вам про слабые стороны соперника? Или вы сами?

– Есть много игровых нюансов, которые обсуждаем внутри команды, но сейчас уже нет смысла в том, кто и как выступал в прошлом году. Составы сильно обновились, сыграно по семь игр в новом сезоне – делаем разбор, исходя из них.

– За кем стоит следить из "Сибири", есть какой-то определенный лидер?

– Вся команда. Такая система, что все лидеры, и каждый может изменить ход игры и повлиять на результат. Цепкая, агрессивная, активная команда.

– Плотность в таблице сейчас такая высокая – одно поражение, и можно оказаться вне зоны плей-офф, как к этому относиться сейчас?

– Как раз сейчас не надо на это смотреть. Мы должны не отвлекаться, а просто работать каждую игру – и будет результат.