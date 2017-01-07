Виталий Меньшиков: "Локомотив" сыграл мощно и агрессивно"

Защитник "Авангарда" Виталий Меньшиков после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Локомотивом" (3:2) отметил, что команда была готова к контратакам соперника. По словам игрока, у железгодорожников хватает агрессивных защитников.

- Игра получилась насыщенная, все ребята цепляются, - сказал Меньшиков. - Видно было, что они больше играли с нами в откат, у красной линии начинали встречать. Но здорово проходили подставления, нагружали защитников. По третьему периоду было видно, что они подустали.

- С кем в этой домашней серии пришлось тяжелее?

- Если честно, то с каждым по-своему. "Динамо" цепляются как клещи, "Витязь" технично играет в большинстве. Ярославль – мощно и агрессивно. Все играют по разному, но все сильны. Мы знали, что у соперника есть агрессивные защитники, которые могут и не по правилам встретить. Надо отвечать, не давать. Что бы потом и другие при разборах игры видели, что против нас нельзя так играть.

- С середины второго периода игра была очень напряженной. Как проявила себя команда?

- Наверное, защитники перестали бегать в нападение, работали в обороне. Один защитник играл всегда немного за синей линией.

- Были готовы к контратакам?

- Да, было видно по ходу игры, что они так играют. Надо было страховать. И мы это сделали. Сейчас все игры такие. Команды бьются. Проходных матчей нет. Любая команда может обыграть любую, все прибавляют. (Анна ЛЕВЧЕНКО)