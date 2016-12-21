Виталий Меньшиков: "Бой за партнера – наработанный рефлекс"

Защитник "Сибири" Виталий Меньшиков прокомментировал стычки, случившиеся в матче его команды против минского "Динамо" (1:3). В первом случае 21-й номер сибиряков вступился за партнера, нападающего Сергея Шумакова после опасной подножки Александра Матерухина, после которой форвард сборной России чудом избежал травмы. Судьи не заметили нарушения, а Меньшикову с Матерухиным выписали по 4 минуты штрафа за грубость.

Во втором случае форвард гостей Роб Клинкхаммер опасно атаковал другого лидера "Сибири" – Максима Шалунова. Опытный канадец на всякий случай вошел с Меньшиковым в клинч, и тот вынужден был завалить нападающего минчан на лед

– Не стал бы говорить, что решение вступиться за партнеров было спонтанным. Скорее его можно характеризовать, как наработанные рефлексы. Это своеобразная схема реагирования на то, когда против кого-то из твоих партнеров, тем более лидеров, играют исключительно и целенаправленно грубо. (Марат САФИН)