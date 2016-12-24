Виталий Меньшиков: "Авангард" - возможность проявить себя в сильном клубе"

Защитник Виталий Меньшиков, за сутки до закрытия трансферного окна сменивший "Сибирь" на "Авангард", объяснил, почему пошел на этот шаг. По его словам, он относится к этому философски.

​– Последний матч за "Сибирь" вы провели с минским "Динамо". Там произошло две драки и мне хочется понять, вы уже знали, что уйдете?

– О том, что "Авангард" приобретает права на меня, узнал лишь после игры. Слухи ходили, но я не придавал этому значения. Мало ли что говорят вокруг.

– Обрадовались?

– Что значит обрадовался? Для меня этот переход возможность проявить себя в сильном клубе. Отнесся к этому философски: да, теперь будут играть в Омске. Но радуются, если какого-то события долго ждешь.

– Я про это и говорю. Генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский сказал, что вы недавно подходили и просили об обмене.

– Читал это. Но мне как-то совсем не хочется комментировать. Скажу, что у каждого своя правда. В "Сибири" понимали ситуацию так, а я иначе. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Меньшикова