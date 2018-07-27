Виталий Кравцов: "Прикольно, конечно – рекорды, достижения. Ради этого ты тренируешься, выходишь на лед"

Нападающий "Трактора" Виталий Кравцов в интервью сайту КХЛ отметил, что следил за своими достижениями в лиге, а также рассказал, что читал много статей про себя. "Рейнджерс" выбрали его на драфте НХЛ под общим 9-м номером. Соглашение с челябинским клубом рассчитано еще на сезон.

– Когда в команде появилась уверенность, стало понятно, что она катит, все получается?

– Постепенно все стали понимать, что мы на многое способны. В раздевалке царила эйфория, и тренеры постоянно нам повторяли: "Вы все можете". Мы жили сегодняшним днем. Надо победить именно в этом матче, не задумываться о том, что будет завтра. Когда счет в серии с "Салаватом" стал 2-3, Анвар Рафаилович зашел в раздевалку и сказал: "Ребята, не надо думать о том, что будет, если… Надо просто выходить и побеждать. Вы этого заслуживаете".

– Именно в плей-офф на вас обрушилась слава, вы забивали, отдавали, ваше имя каждый день было на главных страницах. Сильно это мешало, или вообще не читали?

– Почему же, читал многое. Но старался не зацикливаться. Ведь это только малая часть того, чем я могу довольствоваться. Хочу большего и останавливаться не собираюсь.

– Как воспринимали свои рекорды?

– Прикольно, конечно – рекорды, достижения. В конце концов, ради этого ты тренируешься, выходишь на лед. Но изначально, конечно, об этом не думаешь. А потом заходишь в инстаграм – оп – оказывается, еще один побил. Идешь в раздевалку – Леша Кручинин встречает: "О, наш рекордсмен, next one!" Он шутил, но, в то же время не давал и расслабляться. В этом сезоне его будет сильно не хватать. Но мы с Саней Шаровым держим с ним связь и при первом удобном случае прилетим к нему в Питер.