Виталий Кравцов: "Акклиматизация после возвращения с МЧМ-2019 еще не прошла"

Нападающий "Трактора"​ Виталий Кравцов признался, что испытывает трудности с акклиматизацией после возвращения с молодежного чемпионата мира-2019. На МЧМ-2019 в составе сборной России он выиграл бронзовые медали.

- Акклиматизация еще не прошла, - цитирует ТАСС Кравцова. - Тяжело, но терплю, не сплю допоздна, а когда днем просыпаюсь, то очень сложно. Молодежный чемпионат мира – это память на всю жизнь, целое событие. Иногда вспоминаю, размышляю о том, что в каких-то моментах можно было сыграть лучше, однако бывает и хорошие эпизоды вспоминаются.

Полностью согласен с тем, что единственная причина поражения от американцев на молодежном чемпионате мира – невезение. Были моменты, шайба просто не шла в ворота, когда человек на ленточке забирает шайбу, я не знаю, как это можно назвать. Мы все старались, после матча могли честно смотреть друг другу в глаза.