Виталий Давыдов: "Заполучить хорошего тренера также сложно, как и хорошего игрока"

Вице-президент московского "Динамо" Виталий Давыдов прокомментировал назначение Владимира Воробьева на пост главного тренера бело-голубых. Он отметил, что в команде ждут улучшения результатов под руководством нового наставника.

– Как вы отнеслись к назначению Владимира Воробьева на должность главного тренера "Динамо"?

– Новый тренер всегда несет что-то новое, поэтому ждем улучшения результатов.

– Много кандидатов рассматривалось на эту должность?

– Об этом может сказать наш генеральный директор, который непосредственно занимался этим вопросом. Я в этом не принимал участия. Но могу сказать, что и выбора большого нет. Трудности всегда есть как с игроками, так и с тренерами. Приобрести хорошего хоккеиста так же сложно, как и тренера.

– Насколько нужно обновлять состав на следующий сезон?

– Все зависит от того, какой результат показала команда. И потом тренер видит, какие места нужно укреплять. Голословно сказать, что это должно быть десять человек, пять или два человека неправильно.

– Кардинальные изменения точно не нужны.

– Безусловно. Но самое главное, что в команде должны быть лидеры, которые должны делать погоду. В этом составе они есть, но еще не до конца себя раскрыли. К тому же в этом сезоне наша молодежь окрепла, поэтому ждем лучшей игры от наших ребят. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)