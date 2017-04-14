Виталий Давыдов: "Задача перед Воробьевым одна - это финал Кубка Гагарина"

Вице-президент московского "Динамо" Виталий Давыдов заявил, что отсутствие опыта у Владимира Воробьева не помешает ему в работе главным тренером команды. Воробьев был назначен на этот пост сегодня, соглашение со специалистом рассчитано на один сезон.

– Задача одна – это финал Кубка Гагарина, – цитирует ТАСС Давыдова. – Если будет успешно работать, контракт будет продлеваться, это словесная договоренность. Риск во всех делах есть, кого бы мы ни ставили. Но тот факт, что он побыл вторым тренером и набрался опыта от нескольких тренеров, дает ему возможность проявить свои знания сейчас.