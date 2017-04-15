Виталий Давыдов: "За сезон поставил бы "Динамо" три с плюсом"

Вице-президент московского "Динамо" Виталий Давыдов подвел итоги сезона-2016/17. Руководитель дал оценку завершившемуся сезону для бело-голубых.

– Если оценить итоги сезона, я бы поставил три с плюсом, – сказал Давыдов. – Плюс в том, что в команду практически влилась плеяда молодежи. А тройка потому, что на сегодня наша команда тянет именно на этот балл, не случайно Сафронов назначил нового тренера. Этот сезон послужит толчком. Воробьев сам поиграл в "Динамо". Есть, что передать. Задача в том, найдешь ли общий язык с ребятами. Должна быть дистанция, которая сближает тренера с командой. Володя обладает этими качествами. Будем ждать новых побед.

Я и сам готов помогать команде. Обещал Сафронову поработать с защитниками. Оборона– это наше самое слабое место. Возьмите любую команду КХЛ. С ребятами нужно заниматься. Ветераны должны быть рядом с командой. Что касается работы нашей школы, она идет. Как было раньше – если школа подготовит одного хоккеиста для команды мастеров – это хорошо. Школа сейчас работает неплохо и подготовила ряд игроков. Почему ребята бегут в Америку – это родительские заботы. Они говорят, что если и не получится стать хоккеистом – парень хоть язык выучит. Сейчас работает сеть агентов, причем не только иностранных, но и из наших известных игроков, которые вербуют туда ребят. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)