Виталий Давыдов: "Снятия московского "Динамо" с чемпионата КХЛ никто не допустит"

Вице-президент московского "Динамо" Виталий Давыдов заявил, что снятия команды с чемпионата КХЛ в следующем сезоне никто не допустит. В середине мая председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" Владимир Стржалковский заявил, что долги клуба составляют порядка 2 миллиардов рублей. На совете директоров КХЛ в среду было принято решение, что на клубы, которые не погасят задолженность по зарплате до 1 июля, будет наложен штраф в размере 20 процентов от суммы существующей задолженности.

– Мы тоже волнуемся за свой клуб, с учетом того, что поменялось руководство центрального совета "Динамо", – приводит "Р-Спорт" слова Давыдова. – Сейчас идет притирка с новым руководством. Понимаете, "Динамо" – это не какая-нибудь проходная команда. Это один из старейших и ведущих клубов. В "Динамо" будет клуб КХЛ, никто не допустит снятия с чемпионата. Те, кто задействован около команды, сможет собраться и обсудить выходы из сложившейся ситуации.