Виталий Давыдов: "Информация о будущем "Динамо" скоро появится"

Трехкратный олимпийский чемпион, вице-президент московского "Динамо" Виталий Давыдов сообщил, что ясность относительно судьбы клуба появится в ближайшее время.

- Я не нахожусь в гуще этих событий и никакой информацией не владею, – заявил Давыдов. – Меня тоже (как и Андрея Сафронова. – Прим. "СЭ") не пригласили на вчерашнее заседание. Пока трудно говорит о чем-то конкретном. Давайте немного потерпим, и информация (о будущем "Динамо". – Прим. "СЭ") скоро появится.

Напомним, что 1 июня в офисе московского клуба прошли обыски в рамках проверки по письму заместителя председателя правления ЦС ВФСО "Динамо" Сергея Федорова о хищении средств. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил на следующий день, что лига получила гарантии по участию клуба в следующем сезоне.

В понедельник состоялась встреча с участием нынешнего руководства ХК "Динамо", представителей ВФСО "Динамо" и лиц, которые могут возглавить клуб в ближайшее время. Центральный совет динамовского общества подал в лигу документы об участии от нового юридического лица (ООО "ХК "Динамо").

По информации "СЭ", суммарные долги "Динамо" перед игроками составляют порядка 420 миллионов рублей. (Евгений БЕЛОУСОВ)