15:59 25 сентября | ХОККЕЙ — КХЛ

Виталий Атюшов: "В "Амуре" иногда в шутку обращаются по имени-отчеству"

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Защитник "Амура" Виталий Атюшов в интервью официальному сайту КХЛ подчеркнул, что старается не повышать голос на молодых игроков и общается с ними на равных. 37-летний хоккеист защищает цвета хабаровчан с 2015 года.

- Молодые игроки в "Амуре" обращаются к вам по имени-отчеству?

- Некоторые обращаются в шутку. Но для меня это абсолютно непринципиально. Я не чувствую себя стариком, мы все общаемся на равных.

- Но все же молодежь относится к вам с огромным уважением. Каково это – "шефствовать" над молодежью?

- Это прикольно. Но я не пытаюсь учить их играть в хоккей, для этого у нас есть тренер. "Пихать" кому-то - тоже не мой стиль. Мне кажется, парни лучше воспринимают, когда им спокойно объясняешь что-то, подбадриваешь.

- Но приходилось ли за почти полтора сезона в "Амуре" повышать голос в раздевалке и использовать крепкие выражения?

- Бывало такое. В перерывах некоторых матчей или когда команда плохо проводила серию игр. Но, повторюсь, такой стиль общения не всегда помогает. Знаю это по собственному опыту.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/09/25/320696.html

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