Виталий Атюшов: "Не представляю, чем буду заниматься после завершения карьеры"

Защитник "Амура" Виталий Атюшов подчеркнул, что ему нравится играть в хоккей и он не планирует завершать карьеру в ближайшее время. 37-летний хоккеист защищает цвета "Амура" с 2015 года, летом он подписал с хабаровчанами двухлетний контракт.

- Мне это нравится, я получаю удовольствие от хоккея, - цитирует официальный сайт КХЛ Атюшова. - Больше ничего и не нужно. Хоккей - это моя жизнь. Я занимаюсь им с шести лет и на данный момент не представляю, что я буду делать после завершения карьеры. Хочу играть как можно дольше.

- Нынешним летом вы подписали новый двухлетний контракт с "Амуром". Почему именно на такой срок?

- Я отыграл в Хабаровске год, меня все устраивает: город, болельщики, сама организация. В "Амуре" очень дружный коллектив, отличная атмосфера, все как-то по-домашнему. Этим летом руководство предложило мне новый контракт, силы у меня есть, поэтому дал согласие.

- У вас есть какие-то секреты индивидуальной подготовки к сезону?

- Любая предсезонка дается тяжело. Но если ты за три-четыре недели начинаешь тренироваться самостоятельно, то мышцы привыкают к нагрузкам и работать становится легче. Прошлым и нынешним летом я много занимался с тренером на песке, потом с другим специалистом в зале. А раньше работал самостоятельно.