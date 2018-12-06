Вишневский вернулся в "Спартак"

Защитник Дмитрий Вишневский стал игроком "Спартака", сообщает официальный сайт красно-белых. Предыдущим клубом 28-летнего хоккеиста было московское "Динамо". Соглашение с Вишневским рассчитано до 30 апреля 2019 года.
Отметим, что Вишневский начинал карьеру в "Спартаке" и провел в команде четыре сезона в КХЛ. Всего в лиге на его счету 96 (26+70) очков в 455 матчах.
Дмитрий Вишневский возвращается в "Спартак". 28-летний игрок обороны подписал контракт с клубом в статусе неограниченно свободного агента. Соглашение рассчитано до 30 апреля 2019 года. pic.twitter.com/t96K1LKmjo– Spartak Moscow (@spartak_hc) 6 декабря 2018 г.
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