Вишневский вернулся в "Спартак"

Защитник Дмитрий Вишневский стал игроком "Спартака", сообщает официальный сайт красно-белых. Предыдущим клубом 28-летнего хоккеиста было московское "Динамо". Соглашение с Вишневским рассчитано до 30 апреля 2019 года.

Отметим, что Вишневский начинал карьеру в "Спартаке" и провел в команде четыре сезона в КХЛ. Всего в лиге на его счету 96 (26+70) очков в 455 матчах.