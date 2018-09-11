Виноват ли Воробьев в неудачном старте СКА? Мнение Вайсфельда

Известный хоккейный менеджер Леонид Вайсфельд в интервью пресс-службе КХЛ сказал, что в неудачах СКА в регулярном чемпионате лиги не стоит винить нового главного тренера команды Илью Воробьева. Питерцы на старте сезона проиграли два матча из четырех.

– Одну причину назвать трудно, – сказал Вайсфельд. – Возможно, злую шутку с командой сыграла предсезонка, где ей все давалось очень легко, возможно, причина – в очень длинной скамейке, соответственно, пока нет сбалансированности состава. Не сказал бы, что дело в тренере, и команде не хватает жесткости Олега Знарка. Илья Воробьев – опытный специалист, выигрывал Кубок Гагарина, руководит сборной, вряд ли ему не хватает авторитета среди игроков. Вообще, это не принципиально, насколько быстро у СКА все наладится, вряд ли кто-то в клубе придает серьезное значение результатам стартовых игр. Главное то, как команда подойдет к плей-офф.

Это только со стороны кажется, что причины тех или иных результатов лежат на поверхности. На самом деле они могут быть совершенно неожиданными, такими, о которых никто и не подозревает. Конечно, поклонники СКА воспринимают болезненно то, что команда уступает, ведя в счете. Важно, понимает ли причины неудач руководство клуба, знает ли, как разобраться с ними. Если да – не вижу никаких проблем.

Хотел бы отметить еще вот что: команды провели по три-четыре игры, и все уже хотят делать какие-то выводы. Пока для выводов время не пришло. Давайте подождем, когда позади будет уже матчей 10-15 для того, чтобы можно было говорить о каких-то закономерностях.

В четырех стартовых матчах СКА обыграл "Ак Барс" (6:1) и "Сочи" (3:1), а также уступил "Торпедо" (3:4) и "Салавату Юлаеву" (1:4). В следующей игре питерцы дома сыграют с "Йокеритом" (12 сентября, начало - 19.30 по московскому времени).