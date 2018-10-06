Вилле Покка: "Авангард" ловил "Динамо" на отскоках и контратаках, и это сыграло ключевую роль"

Защитник "Авангарда" Вилле Покка после игры с рижским "Динамо" в регулярном чемпионате КХЛ​ (5:2) назвал причины победы. Омская команда одержала восьмую победу кряду.

– Поздравляем с победой! После второго периода все ждали победы с крупным счетом. Но в третьем периоде противник мощно заиграл, и счет стал 4:2. Как так вышло?

– У них получилось хорошо начать третий период, а мы, наоборот, не сыграли так, как должны были. Но в конечном итоге мы взяли 2 очка, и это самое важное. Нужно сделать выводы и двигаться вперед.

– Как команда готовилась к рижскому "Динамо", что тренер говорил вам?

– Установка была в том, чтобы придерживаться нашей системы. Мы хорошо идем, нужно было прессинговать, демонстрировать хороший темп игры, бросать, когда есть возможность. Сегодня мы ловили противника на отскоках и контратаках, и это сыграло ключевую роль.

– Какой момент можно назва​ть ключевым в сегодняшнем матче?

– Мы вели 4:0 после второго периода, но в третьем им удалось забить дважды, и это придало сопернику сил. Здорово, что мы смогли еще раз забросить, закончить игру на положительной ноте и одержать победу.