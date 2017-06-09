18:02 | ХОККЕЙ — КХЛ

Вилле Лаюнен: "Сложно не заметить, как неистово болельщики "Спартака" поддерживают свою команду"


Защитник "Спартака" Вилле Лаюнен, ранее выступавший за "Йокерит", в интервью пресс-службе красно-белых поделился ожиданиями от предстоящего сезона. 29-летний финн надеется одержать как можно больше побед в составе новой команды.

- Что ждете от предстоящего сезона? - вопрос Лаюнену.

- Жду как можно больше побед нашей команды!

- Что хотели бы сказать болельщикам "Спартака"?

- Когда я выступал за "Йокерит" и выходил на лед против "Спартака", видел, как неистово болельщики красно-белых поддерживают свою команду - это сложно не заметить. Поэтому, ребята, пожалуйста, продолжайте в том же духе, а мы в свою очередь сделаем все, чтобы радовать вас своей игрой и своими победами.

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http://spartak.ru/news/ville-layunen-budu-vykladyvatsya-na-ldu-na-vse-100/

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