Виктор Тихонов: "Здорово проверить себя на уровне Канады"

Нападающий СКА Виктор Тихонов заявил, что противостояние с Канадой всегда принципиально для российских хоккеистов. Кроме того, он отметил, что "СКА-Нева" была достойна выхода в финал турнира имени Пучкова.

- Настроение было хорошее - сказал Тихонов. - Болельщики помогли с эмоциями. Спасибо им за это.

- Показалось, что у этой игры был совсем не предсезонный накал...

- Да, конечно. Болельщики это тоже почувствовали. Это противостояние России и Канады. Все хотят победить и доказать, что они сильнее. Рад, что нам это удалось.

- Противостояние клуба и сборной - это что-то интересное?

- Конечно, интересное! Против хороших ребят сыграли. Быстро, интенсивно. Хорошо проверить себя на таком уровне. Особенно, когда побеждаем. Это добавляем уверенности.

- После гола Гусева стало легче?

- Да, до этого бегали из зоны в зону, было много контратак. Канадцы много бросали, давили. После второго гола мы успокоились, начали показывать свой хоккей и забили еще.

- Было много нереализованных моментов. Это следствие нагрузок?

- В любой игре есть нереализованные моменты. Иногда не забиваешь, иногда забиваешь. Да, у нас было несколько хороших ситуаций, особенно в первом периоде. Если бы забили - пошла бы другая игра. Надо было поменять стиль и скорость.

- Знаете, что "Йокерит" обошел "СКА-Неву" только по жребию - подбрасывали монетку?

- Монетку? "СКА-Нева" - молодцы! Я видел один их матч - быстрые ребята, хорошая система игры, они заслуживали выйти в финал. Жаль, что удача не повернулась к ним лицом. Было бы хорошее противостояние.

- Как оцените и командную и свою форму?

- Каждый может играть лучше. Пока не все получается. Но уровень растет от игры к игре. Все ждут старта сезона. Осталось меньше недели. Чем быстрее он начнется - тем лучше.

- Что скажете об этой сборной Канады?

- Они хорошо сегодня играли. Создавали моменты, атаковали. Нам было непросто. Надо им отдать должное - они прилетели несколько дней назад, собрали новы

новый состав. (Сергей ЯРЕМЕНКО)