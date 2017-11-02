Виктор Тихонов: "В "Спартаке" Хохлачев и Дергачев вышли на новый уровень"

Нападающий СКА Виктор Тихонов рассказал об ошибках армейцев в матче регулярного чемпионата КХЛ со "Спартаком" (1:3) и прогрессе нападающих соперника Александра Хохлачева и Александра Дергачева.

Красно-белые стали первыми, кто сумел обыграть СКА в основное время. Таким образом, команда Олега Знарка прервала серию из матчей с набранными очками, которая насчитывала 29 матчей.

– Чем объяснить то, что на выезде СКА дважды легко обыграл "Спартак", а дома столкнулся с неразрешимыми проблемами?

– Хорошая команда. Они играли на наших ошибках, заставляли ошибаться. Поэтому и уступили.

– Два гола забили Хохлачев и Дергачев, которые еще в начале сезона были в СКА. Они играли с особой мотивацией?

– Желание забить есть у вас. Это талантливые ребята. В "Спартаке" они получили другие роли и вышли на новый уровень. Тащат игру на себе и это у них здорово получается. Они лидеры своей команды. Надо отдать должное Хохлачеву и Дергачеву. Они молодцы и будут расти и дальше.

– Ваша заброшенная шайба смягчает огорчение от поражения?

– Нет. Наше дело выигрывать, а кто и как забивает – неважно. Когда забрасываешь всего одну шайбу тяжело победить. Особенно, когда так много ошибаемся, даем столько шансов сопернику. Нужно извлечь урок из поражения и идти дальше. (Сергей ЯРЕМЕНКО)