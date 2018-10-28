Виктор Тихонов: "Соперничество с иностранными клубами добавляет интереса к КХЛ"

Нападающий СКА Виктор Тихонов считает, что соперничество в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не только с командами соседних стран, но и с оппонентами из европейских государств добавляет интереса к турниру. Петербургская команда в воскресенье в Вене сыграет с братиславским "Слованом".

– Хотелось, чтобы в КХЛ больше было команд, больше иностранцев. Благодаря этому уровень лиги будет расти, – цитирует ТАСС Тихонова. – Интересно не просто, когда играешь с командами из соседних стран, но и когда выступаешь против клубов из центральной Европы, Китая, Японии. Это добавляет интереса к лиге.

В игре с рижским "Динамо" соперник у нас выиграл начало матча, его тяжело было догонять. Во втором периоде мы уже поймали свою игру, но у нас проблемы с реализацией. Надеемся, что у нас это получится сегодня, попытаемся брать с ЦСКА пример, но самое главное – выиграть.