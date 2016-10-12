Виктор Тихонов: "СКА пока далек от идеала"

Нападающий СКА Виктор Тихонов после открытой тренировки петербургской команды подчеркнул, что, несмотря на серьезную работу во время предсезонных сборов, игрокам есть в чем прибавлять. По словам форварда, на данный момент игра команды далека от идеала.

– Вы играли в НХЛ, в КХЛ, но остаетесь после тренировки, отрабатываете броски. Чувствуете в этом потребность?

– Оружие всегда надо оттачивать, тем более у нас хорошие вратари, - сказал Тихонов. - Можно себя проверить в дуэли с ними, это полезно для любого хоккеиста. Да и тренирую реакцию.

– Команда набрала отличный ход, не рано ли? Хватит ли на плей-офф?

– У нас была серьезная предсезонка, очень хорошо подготовились, но, честно говоря, есть над чем работать, мы далеки от идеала, можем и индивидуальный уровень поднять.

– Вы забросили шайбу в позапрошлой игре. Психологически легче стало?

– Сезон уже довольно долго идет. Когда долго не забиваешь, давишь на клюшку. После гола, конечно, становится легче.

– Ваше мнение о рижском "Динамо"?

– Все команды в лиге очень хорошие, на всех надо настраиваться на сто процентов.

– Вы – заправский боец в этом сезоне, выбрали себе оппонента в Риге?

– Нет, я не стремлюсь. Иногда эмоции перехватывают. Если придется защитить партнера, заступлюсь.

– Насколько комфортно вам играть с Мозесом?

– Он быстрый, забивной, с любого места может забросить, по-английски говорит, я помогаю ему переводить некоторые слова. После тренировки частенько остаемся и вместе работаем. (Гоша ЧЕРНОВ)