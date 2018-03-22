Виктор Тихонов: "Сегодня играли больше в хоккей, матч получился не такой жесткий"

Нападающий СКА Виктор Тихонов после победы над "Локомотивом" (3:1) в пятом матче полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина отметил, что встреча вышла менее жесткой, и хоккеисты больше внимания уделяли игре. Армейцы вышли в финал плей-офф "Запада", выиграв серию 4-1.

– Много ли попили крови у вас хоккеисты "Локомотива"?

– Нет, наоборот – добавили нам стимул. Предыдущий матч нас зарядил, так что сегодня вышли и уверенно сыграли. Много моментов создали, но у них вратарь снова здорово сыграл. Они держались до конца и создавали моменты, но мы выдержали, – заявил Тихонов.

– Какая игра в серии была ключевой?

– Четвертая. У них дома играли, если бы проиграли, то счет стал бы 2:2 – пришлось все начинать заново, и преимущество было бы на их стороне. Но победили мы, и оставался один шаг до выхода в следующий раунд – это морально помогало.

– То есть сегодня было полегче и в плане жесткости?

– Да, играли больше в хоккей, матч получился не такой жесткий.

– Александр Барабанов хотел подраться в этом матче. Это вы его научили?

– Он тоже занимается единоборствами. У него есть уверенность, может постоять за себя. Если на него кто-то накинется, он не испугается, а будет биться.

– Есть понимание, как сделать следующую серию проще, независимо от соперника?

– Никаких легких серий не будет. Все команды, которые остались, умеют хорошо играть. У нас есть время восстановиться, чуть-чуть переключиться и через день-два снова взяться за работу.

– Какой клуб предпочли в следующем раунде – ЦСКА или "Йокерит"?

– Без разницы, мы будем готовить себя. (Игорь НОВИКОВ)

Трансляция матча СКА - "Локомотив"