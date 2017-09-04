Виктор Тихонов: "Реал"? Сравнил бы СКА с "Сан-Хосе"

Нападающий СКА Виктор Тихонов после победы в гостевом матче регулярного чемпионата над "Спартаком" (5:0) сравнил питерскую команду с "Сан-Хосе".

– Какие слова сейчас прозвучали в раздевалке после матча?

– Поздравили с победой. Отметили, что всю игру держали высокий темп и хорошо играли. И, конечно же, отметили игру Микко Коскинена.

– Коскинен во время матча в равных составах стучал клюшкой по льду. О чем он сигнализировал?

– Он указывал, что где-то за спинами защитников скрывается игрок, а они, возможно, его не видят. Он так им подсказывал, чтобы они голову поворачивали.

– Повезло вам с вашей шайбой?

– Да. Бывает такое – бросаешь по воротам, иногда хороший бросок – и не залетает, а иногда не самый сильный – и гол. Просто надо бросать.

– Бывший игрок "Зенита" Александр Панов сравнил СКА с футбольным "Реалом". С каким клубом сравнили бы вы?

– С "Сан-Хосе".

– А кто сильнее?

– Это еще надо выяснить.

– Но ведь "Сан-Хосе" не выигрывал кубков.

– Просто я там много времени летом провожу, поэтому хочется как-то отметить. (Игорь ЕРОНКО)​