Виктор Тихонов - про драку: "Оставалось или убегать, или защищаться"

Нападающий СКА Виктор Тихонов рассказал про драку с Павлом Скалицки в матча регулярного чемпионата КХЛ со "Слованом" (5:0). По его словам, не он стал инициатором потасовки.



- Было столкновение у борта, соперник неудачно упал, ударился головой о борт. Страшно – я даже испугался. Но он сразу вскочил, начал махать руками, – цитирует Тихонова официальный сайт СКА. – Оставалось или убегать, или защищаться. Пару раз друг друга ударили, все.



Мы играли хорошо все 60 минут и в нападении, и в защите. Коскинен здорово отыграл. Хотели удачно завершить выезд. Две игры провели здорово, третью хотели так же. Настраивались на то, чтобы все было по плану, по заданию – так и получилось.