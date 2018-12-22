Виктор Тихонов: "Обычно сам бой Хабиба смотрю, а теперь наоборот. Сбылась мечта!"

Нападающий СКА Виктор Тихонов рассказал о драке с Павлом Карнауховым в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:4). Сначала хоккеисты дрались кулаками, а потом начали пытаться завалить друг друга на лед. Карнаухову удалось повалить соперника.

– Вас на бой вдохновил Хабиб или ему мастер-класс показали?

– Да обычно я его бои смотрю, а сегодня было наоборот. Можно сказать, мечта сбылась, – сказал Тихонов.

– У вас сегодня самый посещаемый хоккейный бой в сезоне?

– Да, сто процентов! Ха-ха. Такое тяжело будет повторить.

– Что-то Хабиб вам сказал?

– Перед игрой он всем на льду руки отбивал. Я только голову в последний момент поднял – Ого. Не ожидал его увидеть. Отбил ему пять, и эмоций сразу прибавилось. Было здорово.

– По очкам вроде вы выиграли у Карнаухова, но он вас как-то ловко повалил.

– Надо у Хабиба спросить про технику тейкдаунов, как от них защищаться. Как раз он специалист по этому. Может, научит?

– Что не получилось у СКА в игре?

– Начали плохо. Хотели их перебегать, перебить, немножко отошли от своей игры. Только в конце второго периода включили голову.

– СКА никогда не проигрывал все матчи ЦСКА в "регулярке". Насколько это болезненно сейчас?

– Самое главное, что плей—офф впереди, это самое важное, к этому будем готовиться. Нам есть много над чем работать.

– Какие ощущения от матча остались?

– Когда выходишь из тоннеля, видишь эти трибуны, понимаешь сколько народу – становиться тяжело дышать. Ощущения, как в Колизее. Это прекрасно, была хорошая поддержка. Счет не в нашу пользу, но трибуны было слышно. Рад, что у нас такие болельщики.

– Какие эмоции были после драки, когда вы начали заводить трибуны.

– У меня мурашки по коже пошли! Мы проигрывали, хотелось завести ребят и трибуны. Когда услышал такую реакцию понял, что не зря скинул перчатки. Жалко, это не так сильно помогло, но этот момент я никогда не забуду.

– Хотели бы играть в таком матче каждый год?

– С удовольствием! И не один раз в год. Хоть все матчи! (Игорь Новиков)