Виктор Тихонов: "Обычно "карамельные" передачи приходят ко мне, и я бросаю мимо"

Нападающий СКА Виктор Тихонов отметил, что в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Слована" армейцам потребовалось время, чтобы восстановить командную игру после перерыва на Кубок Первого канала. Петербуржцы одержали победу со счетом 4:1, победную шайбу провел Сергей Плотников с передачи Тихонова.

- Была пауза, некоторые наши хоккеисты не играли, а сборники, наоборот, провели несколько матчей за короткий срок, - цитирует "РИА Новости" Тихонова. - Поэтому нам потребовалось время, чтобы найти ноги и голову. Обычно "карамельные" передачи приходят ко мне, и я бросаю мимо, а тут получилось так, что мне удалось сделать передачу Плотникову. Все знают, что мои партнеры по звену - большие мастера. С ними приятно играть.