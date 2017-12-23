Виктор Тихонов: "Никита Гусев превратился в одного из лидеров нашего хоккея"

Нападающий СКА Виктор Тихонов после победы над московским "Динамо" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что как только питерцы стали реализовывать свои моменты на площадке, то взяли верх над бело-голубыми. Также он высоко оценил игру одноклубника Никиты Гусева.

– Насколько важна была для вас победа над "Динамо"? – вопрос Тихонову.

– Нам очень нужно было опять встать на правильный путь и почувствовать вкус победы. Двигаемся дальше.

– Не обидно, что не удалось забросить сотую шайбу в КХЛ? На последних минутах вам пас делал Барабанов.

– Когда-то эта шайба придет. Думаю, уже в этом сезоне.

– Если судить по счету, то СКА включился в игру только во втором периоде, потому что когда забросили четыре шайбы, игра, по сути, была сделана.

– Первый период получился очень упорный и равный по моментам. Как только мы начали реализовывать свои шансы, то взяли верх над соперником.

– В сумасшедшей форме сейчас находится Никита Гусев...

– Да, он забивает в каждом матче и не только в клубе, но и в сборной. Он большой молодец, лидер СКА. Причем не только на льду, но и в раздевалке. И вообще превратился в одного из лидеров нашего хоккея. Надеюсь, Никита будет только расти. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ﻿)