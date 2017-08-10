Виктор Тихонов: "Нам было важно получить опыт игры с Канадой"

Нападающий СКА Виктор Тихонов отметил, что олимпийская сборная России хорошо сыграла в финале Sochi Hockey Open. По его словам, петербургской команде немного не хватило для победы (3:4 Б).

- Команды хорошие, видно, что все здорово подготовились в физическом плане – был быстрый хоккей и много моментов, - цитирует официальный сайт СКА Тихонова. - Думаю, болельщикам понравилось.

- Насколько отличается управление командой со Знарком и без Знарка? Может, где-то не хватило мотивации?

- Нет, все знают систему и то, как надо настраиваться. В финале все были настроены на победу. Нам чуть-чуть не хватило. Надо отдать должное ребятам из сборной – все здорово играли.

- Сборная Канады играла в Сочи, затем приедет на турнир Пучкова. Есть мнение, что мы наигрываем соперника перед Олимпиадой. Или же, наоборот, мы что-то приобретаем и от него?

- Это опыт для всех. У Канады немного другой стиль, и нам важно этот опыт получить. Многие канадцы играют здесь и знают, как действуем мы, а то, как построена игра у них, не все ребята еще видели, поэтому, думаю, для нас это большой плюс.

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