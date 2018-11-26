Виктор Тихонов: "Мне очень нравится практика матчей в городах, где нет команд КХЛ"

Нападающий СКА Виктор Тихонов отметил, что ему очень нравится практика матчей регулярного чемпионата КХЛ в различных городах мира.

Во вторник в Цюрихе состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским "Динамо" и СКА. 28 ноября там же рижане сыграют с московскими армейцами. 26 и 28 октября ЦСКА и СКА провели игры в Вене с братиславским "Слованом" (9:0, 7:0).

- Мне очень нравится практика матчей в городах, где нет команд КХЛ, - цитирует ТАСС Тихонова. - Можно увидеть мир, показать болельщикам наш хоккей. Может, им тоже захочется войти в состав КХЛ. Чем больше команд, тем лучше будет.

Рад, что вернулся в состав, очень соскучился по игре, набрал сил и эмоций. После любого проигрыша надо переставить мышление, ритм и снова найти ту форму, которая помогает нам побеждать, сегодня мы должны это сделать. Мы всегда работаем над спецбригадами, знаем, что у рижан очень хорошее большинство. В этом матче это будет важнейшим фактором.