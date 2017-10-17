Виктор Тихонов: "Какой еще клуб ВХЛ? "Нефтехимик" одна из сильнейших команд, с которыми мы играли"

Нападающий СКА Виктор Тихонов после победы над "Нефтехимиком" (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что эта игра была одна из самых сложных в сезоне. По словам форварда, нижнекамцы дали тяжелый бой армейцам.

– Чувствовали, что вам противостоял "клуб ВХЛ", как охарактеризовал свою команду Андрей Назаров перед приездом в Санкт-Петербург? – вопрос Тихонову.

– Да нет, вы что. Какой еще клуб ВХЛ? Чувствовалось, что это одна из сильнейших команд из тех, с кем мы пока играли. Они здорово двигались, играли без прокатов. Очень сложно пришлось. "Нефтехимик" дал нам тяжелый бой. Как видели – первые два периода нам было крайне трудно. Пока не упростили нашу игру – стали больше на ворота набрасывать.

– Кепки на лед полетели, а гол в итоге на Калинина записали.

– Это его гол. Он заслуженно его забил. Как раз набрасывал на ворота, как мы и хотели. Бывает, такие заскакивают. Надо просто что-то для этого делать. Дубль у меня, наверное, самый быстрый в карьере (между голами прошло 4 минуты и 18 секунд. – Прим. "СЭ"). Можно сказать спасибо партнерам – практически оба в пустые. Мог и третий быть. Эта работа всего звена. Все сегодня молодцы.

– "Йокерит" одержал 15-ю победу подряд. Сможет ли он побить рекорд СКА?

– Мы как раз с ними встретимся в следующем матче. До этого рубежа. Думаю, будет очень интересный матч. Очень принципиальный. Хорошо, что у нас будет время отдохнуть до субботы. Потому что видно, что скорости чуть-чуть упали. Отойти на денек от хоккея, проветрить голову.

– Харийс Витолиньш перед матчем признавался, что ему очень не хватает таких встреч, как с "Ак Барсом". Вам тоже не хватает?

– Он правильно говорит, потому что такие матчи – они строят команду. Создают характер. Без таких матчей будет тяжело чего-то добиться. В них приходится доставать из себя все, что есть. Уметь это – полезно. (Игорь ЕРОНКО)