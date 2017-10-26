Виктор Тихонов: "Интрига в регулярном чемпионате КХЛ еще не умерла, СКА могут догнать"

Нападающий СКА Виктор Тихонов после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Витязем" (4:2) выразил уверенность в том, что интрига в регулярке еще не умерла. По словам форварда, соперники еще могут догнать армейцев.

После 27 матчей в активе СКА 73 очка, своего ближайшего преследователя – ЦСКА – петербургский клуб обгоняет на 20 баллов, имея при этом на три игры в запасе

– Отрыв в чемпионате – это не повод расслабиться. Мы все профессионалы, и у нас стоит задача побеждать в каждой игре, – приводит "Р-Спорт" слова Тихонова. – Интрига в регулярном чемпионате еще не умерла, нас могут догнать. Да и нам самим надо доказывать в каждом матче: а если так делать не будешь, то быстро окажешься на трибуне.

"Витязь" быстро начал, начал давить, зато "разбудил" нас. В этом компоненте – начало матчей – нам нужно добавить, потому что это уже складывается в тенденцию. Будем стремиться исправиться. Не сказал бы, что нам не хватало эмоций после "Йокерита" и ЦСКА. Сезон длинный, и все ребята уже умеют себя готовить на каждый отдельный матч.