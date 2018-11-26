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Виктор Тихонов: "Дзюба в форме СКА? Может, будет какой-то сюрприз"

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Нападающий СКА Виктор Тихонов в интервью клубной пресс-службе предположил, что недавняя фотография форварда футбольного "Зенита" Артема Дзюбы связана с предстоящим матчем питерской команды с ЦСКА

22 декабря СКА и ЦСКА сыграют на футбольном стадионе "Санкт-Петербург".

– Артем Дзюба недавно фотографировался в форме СКА. Хорошее усиление?

– Думаю, это связано с "Классикой" – может, будет какой-то сюрприз. Пару дней подождем, увидим. Но это здорово – может быть, потом и мы будем фотографироваться в футбольной форме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осталось только потерять зубы😂

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 24 Ноя 2018 в 3:46 PST

 

Дополнительная информация

https://www.ska.ru/news/view/viktor-tikhonov-ochien-nravitsia-praktika-vyniesiennykh-matchiei/

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