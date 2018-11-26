Виктор Тихонов: "Дзюба в форме СКА? Может, будет какой-то сюрприз"

Нападающий СКА Виктор Тихонов в интервью клубной пресс-службе предположил, что недавняя фотография форварда футбольного "Зенита" Артема Дзюбы связана с предстоящим матчем питерской команды с ЦСКА.

22 декабря СКА и ЦСКА сыграют на футбольном стадионе "Санкт-Петербург".

– Артем Дзюба недавно фотографировался в форме СКА. Хорошее усиление?

– Думаю, это связано с "Классикой" – может, будет какой-то сюрприз. Пару дней подождем, увидим. Но это здорово – может быть, потом и мы будем фотографироваться в футбольной форме.