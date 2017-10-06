Виктор Тихонов: "Думаю, в СКА еще никто не устал, у всех есть силы и желание"

Нападающий СКА Виктор Тихонов в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири" отметил, что во встрече будет важно потерпеть в первые 10 минут. Он также добавил, что команда в каждой игре выкладывается на сто процентов.

– Обращаете внимание на рекорды?

– Играем как играем, настрой сегодня такой же, – приводит официальный сайт СКА слова Тихонова. - Сейчас у нас идет хорошая волна, нужно и дальше по ней катиться.

– С "Сибирью" вы играли совсем недавно.

– Думаю, самое сильное их качество – хорошее начало. В первые 10 минут они очень сильно давят. Нужно потерпеть, сыграть без ошибок, а потом уже включить свою игру.

– В Уфе было отдано много эмоций.

– Мы во всех матчах много эмоций отдаем, выкладываемся на 100 процентов, поэтому и выигрываем. Сегодняшний матч – не исключение.

– Как дела с физическим состоянием?

– Все нормально. Мы хорошо подготовились летом, сборы были очень тяжелыми. Думаю, никто не устал, у всех есть силы и желание.

Напомним, что СКА повторил рекорд "Авангарда" по продолжительности победной серии в истории лиги. На счету питерцев и омичей по 18 победных игр кряду.

Матч СКА – "Сибирь" пройдет сегодня, 6 октября, и начнется в 19.30 по московскому времени.