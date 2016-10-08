Виктор Тихонов: "Драка – секрет успеха"

Нападающий СКА Виктор Тихонов после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Йокеритом" (6:0) рассказал, из-за чего вспыхнула драка. По словам форварда, после потасовки игроки поблагодарили друг друга.

– Может быть, давно стоило подраться, чтобы забить?

– Кажется, это действительно секрет успеха, придется еще раз подраться. Важно, что взяли три очка, ребята здорово играли.

– Держали в голове тот факт, что можете сделать хет-трик Горди Хоу?

– В последнее время для меня самое легкое – подраться, а не очки набирать. Подумал, подерусь, может, все остальное придет.

– Из-за чего возникла потасовка?

– После свистка ударили друг друга, потом я ему что-то сказал, он – мне. Мы оба были готовы драться, после каждый поблагодарил за бой.

– "Йокерит" сегодня не впечатлил. За счет чего они собирались навязать борьбу?

– Мы сыграли дисциплинированно. Был только один отрезок, когда пять минут мы были в большинстве и чуть-чуть сбавили обороты. Мы показали свою игру, агрессию, скорость, старались бросать попроще, давили соперника.

– Почему опять не смогли забить в большинстве?

– Нам есть над чем работать. Иногда все залетает, иногда – ничего. У нас есть время потренироваться до следующей игры. Может быть, стоит играть проще, больше бросать. Потом все придет.

– После забитого гола вам будет проще?

– Да. Если честно, даже не был уверен, что гол забил я. Думал, что это сделал Рукавишников. Сейчас была только первая шайба, дальше пойдет лучше. (Сергей ЯРЕМЕНКО)