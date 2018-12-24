Виктор Тихонов дисквалифицирован на один матч за драку

Нападающий СКА Виктор Тихонов пропустит следующий матч регулярного чемпионата КХЛ. Форвард дисквалифицирован за драку с нападающим ЦСКА Павлом Карнауховым в матче, который прошел на футбольном стадионе "Газпром Арена".

"В матче с ЦСКА, который состоялся 22 декабря, форвард СКА Виктор Тихонов был наказан большим штрафом за драку. Для нападающего это наказание стало вторым в сезоне, поэтому в соответствии с п. 4.4.1. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, Тихонов получает один матч дисквалификации и индивидуальный штраф", – говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

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