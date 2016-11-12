Виктор Тихонов: "Быть на голову выше соперника - это работа СКА"

Нападающий СКА Виктор Тихонов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя" (4:0) отметил, что победа, несмотря на счет, далась команде непросто. Армейцы выигрывают уже в 13 матчах подряд, но, по словам форварда, победная серия команде не надоедает.

- Мы совершали много ошибок в чужой зоне, получали контратаки, - цитирует официальный сайт СКА Тихонова. - У Шестеркина, думаю, лучшая игра в сезоне была – подтащил команду. Могли сегодня и 4:5 проиграть, но он творил чудеса. Большое ему спасибо.

- С чем ошибки связаны - усталость, невнимательность? Или же "Витязь" был настолько напорист?

- Тяжело сказать сразу после матча. Может быть, всего по чуть-чуть. Надо сесть, разобрать игру и уже делать выводы после этого.

- У СКА 13 побед подряд, разница шайб +80. Вам вообще в КХЛ интересно играть?

- Конечно, интересно. Все команды против нас настраиваются на максимум, со всеми играем на их лучшем уровне, и это всегда интересно. Нет проходных соперников - сегодня, повторюсь, если бы не наш вратарь, нас бы могли обыграть.

- Не чувствуете, что на голову выше всех команд?

- Это наша работа - быть на голову выше. Все стремятся быть лучшими. Мы набираем победы и уверенность, сейчас у нас волна, когда мы верим в себя и все получается. Надо как можно дальше идти на этой волне.

- Победная серия влияет на подготовку? Не расслабляетесь?

- Нет, у нас ничего не меняется - как готовились, так и продолжаем. Есть система, мы строго ее придерживаемся.

- В СКА много сильных игроков. Есть некое соперничество по результативности внутри команды?

- Самое главное - это победа. Это все знают. Соперничество помогает, на самом деле. У нас много нападающих, все хотят в состав, поэтому выкладываются - а это идет на пользу команде.