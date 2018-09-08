Виктор Тихонов: "Бурдасов – снайпер номер один в КХЛ"

Нападающий СКА Виктор Тихонов после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от "Салавата Юлаева" (1:4) отметил автора дубля форварда уфимцев Антона Бурдасова​.

– С каждым годом команды уравниваются, – сказал Тихонов. – Может быть, года два-три назад разрыв между клубами был огромным, но такого больше нет. Все умеют играть в хоккей. На одном мастерстве уже не сыграешь.

"Торпедо" нам показало, как надо отыгрываться, так что мы тоже старались. Просто вратаря не смогли пробить.

Бурдасов – молодец, он вырос как игрок, он лидер команды, был сегодня капитаном. Он сейчас снайпер номер один в лиге. Будем пример с него брать. С Антоном общались, он же играл в СКА, хотели вчера поужинать, но не смогли встретиться. У меня у сына день рождения был, не успел. После матча спросил у него, в какой ресторан он ходил, чтобы завтра сходить и в следующем матче тоже забить два гола. (Игорь Еронко)

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