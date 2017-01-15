Виктор Тихонов: "Артюхин мне вреда не причинил"

Нападающий СКА Виктор Тихонов после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Сибирью" (6:2) отметил, что главный тренер команды Олег Знарок всегда умеет ставить игроков на место. По словам форварда, игрокам санкт-петербургского клуба удалось добиться победы за счет хорошей реализации собственных моментов.

- Матч получился сложнее, чем с "Кузней" - отметил Тихонов. - Моментов было много у обеих команд, особенно во втором периоде. Игра казалась ровной. Но нам помогла хорошая реализация.

- Ожидали такого грязного фола от Евгения Артюхина?

- Не ожидал. Я не видел, что там случилось раньше. Думал, он на Дацюка или на Коскинена пошел. Встал между Артюхиным и вратарем. Он, видимо, разозлился и отмахнулся.

- Не сильно ударил?

- Нет, вреда мне он не причинил. Просто все перед судьей случилось. Неудачно для Артюхина вышло.

- Большинство и помогло победить?

- Это один из ключевых моментов - хорошая реализация большинства. Потом матч шел уже не до ошибки. Была возможность перевести дух.

- Вы заменили Плотникова в первом звене. С ним что-то серьезное?

- Еще рано говорить. Раз не вернулся в игру, все может быть. Сейчас он поехал на обследование. Надеюсь, у него все будет нормально.

- В середине второго периода пропустили две шайбы. Из-за чего?

- Так бывает, когда не играешь на сто процентов. Даешь слабинку - тебя наказывают. Может и хорошо, что так случилось. Собрались, довели матч до победы.

- Знарок что-то сказал?

- Он всегда говорит, никогда такие моменты не пропускает. Олег Валерьевич хорошо умеет ставить нас на место.

- Довольны своей игрой?

- Да, потихоньку появляется уверенность. Хочется больше брать шайбу на себя, бросать. Чувствую, что игра пошла. (Сергей ЯРЕМЕНКО)