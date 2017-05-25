Виктор Шалаев: "Сундстрем - один из перспективных центральных нападающих в Европе"

Генеральный менеджер "Авангарда" Виктор Шалаев заявил, что доволен заключением контракта со шведским нападающим Юханом Сундстремом. Руководитель отметил, что 24-летний хоккеист является одним из самых перспективных в Европе. В минувшем сезоне Сундстрем выступал в чемпионате Швеции в составе "Фрелунды", провел 54 матча и набрал 39 (13+26) очков.

– Мы продолжаем укреплять центральную ось нападения, – цитирует официальный сайт "Авангарда" Шалаева. – Сундстрем на данный момент – один из самых перспективных центральных нападающих на европейском рынке. Он молод, агрессивен, быстр, обладает отличным видением площадки. Может решить эпизод броском либо отдать шайбу партнеру и без всяких сомнений идти под ворота. Важно, что Юхан достаточно универсален, он может сыграть на фланге, что открывает перед тренерским штабом новые возможности использования сильных качеств этого хоккеиста. Мы приветствуем Сундстрема в "Авангарде"!