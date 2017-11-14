Виктор Шалаев: "Расстались с Густафссоном из-за лимита на легионеров"

Как и сообщал "СЭ", "Авангард" и защитник Эрик Густафссон расторгли контракт по взаимному согласию сторон. Генеральный менеджер клуба Виктор Шалаев отметил, что клуб не мог держать 28-летнего игрока из-за лимита на легионеров.

– Эрик – человек слова и человек дела, – приводит официальный сайт "Авангарда" слова Шалаева. -Все мы помним, как дав слово вернуться в Омск спустя год, Эрик сдержал его. Никогда к нему не было претензий по самоотдаче, он всегда бесстрашно защищал ворота, блокировал броски, если нужно, мог проводить на льду большое количество времени. К сожалению, в нынешнем сезоне сложилась такая ситуация, при которой клубу необходимо расстаться с одним из иностранцев.

В КХЛ существует лимит на легионеров, кроме того, из-за большого количества травмированных нам нужны нападающие. А значит держать на скамейке запасных защитника-легионера нет никакого смысла. Не забывайте еще о потолке зарплат, который требуется выдерживать. С Эриком мы расстаемся друзьями, желаем ему только успехов и как можно больше новых побед. С таким характером, как у него, они обязательно будут.

В нынешнем чемпионате швед провел 23 игры и набрал 10 (1+9) очков, а также 6 минут штрафа при показателе полезности "-2".