Виктор Шалаев: "Никитин согласен уехать в НХЛ даже на самый минимальный контракт"

Генеральный менеджер "Авангарда" Виктор Шалаев заявил, что защитник Никита Никитин может продолжить карьеру в НХЛ. Также руководитель отметил, что клуб ведет работу по поиску иностранных игроков и не стал отвечать на вопрос об обмене Антона Бурдасова в ЦСКА.

– Когда будет объявлено о переходе в "Авангард" Кошелева и Кугрышева в обмен на Бурдасова?

– Без комментариев.

– Дали ли согласие присоединиться к "Авангарду" Жукенов, Мизюрин и Соколов?

– Их всех мы приглашаем в расположение "Авангарда". Будем только рады видеть наших воспитанников в клубе. Если есть желание пройти летний сбор с нашей командой – добро пожаловать. Но, разумеется, за попадание в основу нужно будет бороться наравне со всеми.

– Будет ли продлен контракт с Никитиным?

– Это большой вопрос. Мы предложили ему контракт, и неплохой, но он рассчитывает на то, что ему дадут какие-то деньги в Северной Америке. Мы так понимаем, он согласен уехать за океан даже на самый минимальный контракт.

– Освободились две легионерские вакансии. Есть ли на примете игроки, чтобы их заполнить, будут ли это хоккеисты из-за океана или Европы?

– Работаем в этом направлении. Кандидатуры есть, игроки мастеровитые, но озвучивать фамилии без подтвержденных документально договоренностей нет смысла. (Игорь ЕРОНКО)