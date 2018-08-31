10:45 | Хоккей — КХЛ

Виктор Рашников: "Металлургу" нереально выиграть Кубок Гагарина в предстоящем сезоне"


Президент "Магнитки" Виктор Рашников заявил, что его команда не сумеет завоевать Кубок Гагарина в предстоящем сезоне, потому что команда обновляется. По его словам, этот процесс займет три года.

- Сейчас мне сложно что-то комментировать по поводу клуба - просто нет времени, - приводят "Известия" слова Рашникова. - Вот выиграем Кубок Гагарина, тогда можно будет что-то говорить. В ближайшем сезоне выиграть будет нереально. Команда обновляется, года три на это понадобится. Этим вопросом занимается вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин и тренерский штаб.

В сезоне-2017/18 "Металлург" дошел до полуфинала плей-офф КХЛ и завершил чемпионат на пятом месте "Востока".

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