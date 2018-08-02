Виктор Пачкалин: "Чем меньше хоккейная площадка, тем лучше"

Бывший тренер "Спартака", директор ДЮСШ красно-белых Виктор Пачкалин поделился мнением по поводу тенденции перехода клубов КХЛ на 28-метровые площадки. Он отметил, что в этом новшестве плюсов больше, чем минусов.

– Хоккей будет более контактный и это хорошо для зрителей, - считает Пачкалин. – Не знаю, какие могут возникнуть минусы, но их не хочется даже замечать. Плюсов все равно больше. Мы будем видеть больше бросков, угроз воротам.

– Клубы отходят от традиционной коробки. Нужны ли новшества?

– Но мы отходим от всего нашего. Если хотим, чтобы было больше голов, чем меньше площадка, тем лучше. Для хоккеистов это тоже хорошо. Те ребята, которые обладают обводкой и хорошим пасом, будут превалировать над остальными. Вы сами видите, что весь канадский хоккей с самого начала играет на маленьких коробках. Я вообще слышал, что после Олимпиады мы все должны перейти на маленькие площадки. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)