Виктор Пачкалин: "Болельщики "Спартака" имели право высказать свое мнение хоккеистам"

Бывший тренер "Спартака" Виктор Пачкалин в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ между красно-белыми и ЦСКА выразил уверенность в том, что фанаты спартаковцев имели право высказать хоккеистам свое мнение. По его словам, необходимо встряхивать команду, безвыигрышная серия которой составляет восемь матчей.

- Вчера фанаты "Спартака" после тренировки команды в грубой форме поговорили с игроками перед матчем с ЦСКА. Каково ваше мнение об этой встрече? - вопрос Пачкалину.

- Нужен результат, в первую очередь, и болельщики могут поспособствовать настрою. Команда ведь играет для них. Когда дела были плохи, болельщики не бросали "Спартак", наоборот всегда поддерживали. Думаю, они имеют право высказать свое мнение. Чем-то уже надо встряхивать ребят. Восемь игр подряд проиграно. Все методы хороши, чтобы команда победила. Если это случится, и они смогут обыграть ЦСКА, тогда болельщики будут относиться к игрокам помягче. Они же переживают за команду. Были ли в моей карьере подобные встречи? Нет.

- Разговор прошел в достаточно жесткой форме. Имеют ли фанаты право на грубый разговор?

- Люди натерпелись всего. Мужики поговорили, высказали какие-то слова. Уверен, что они поняли другу друга.

- Повлияет ли этот разговор на настрой команды перед дерби?

- Чем больше будет разных наставлений и разговоров - тем лучше. Особенно перед встречей с ЦСКА. Надо давать армейцам бой. Нужно показать, что команда умеет играть и еще может за что-то побороться. Просто нужно выйти с характером победителя. На любом участке ребята должны выиграть свой микроматч. В ЦСКА сейчас нет суперзвезд. Все одинаковые. Все решит характер игроков. Понятно, что в плей-офф уже сложно попасть, но не бороться тоже неправильно. Нужно биться до конца. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Фанаты "Спартака" жестко поговорили с игроками перед дерби с ЦСКА