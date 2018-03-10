Виктор Козлов: "Я вижу, что игроки "Магнитки" выходят, выкладываются, играют с самоотдачей, желанием"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Виктор Козлов после пятого матча серии плей-офф против "Автомобилиста" (4:1) отметил игру вратаря Василия Кошечкина. Специалист также добавил, что доволен результатами своей команды.

– Очень хорошее начало было за соперником, - цитирует пресс-служба "Автомобилиста" Козлова. - В принципе, заставили нас попятиться к своим воротам. Василий Кошечкин старался, как мог, но пропустили. Затем удачно забил Алексей Береглазов, большинство разыграли неплохо. Потом, молодцы, дотерпели. Помогли Василию Кошечкину отыграть хороший матч.

– Ваша команда прибавляет по ходу плей-офф?

– Вам со стороны как кажется? Я доволен игрой своей команды, главное – я вижу, что ребята выходят, выкладываются, играют с самоотдачей, желанием. А прибавляет, не прибавляет, это уже на ваш взгляд.