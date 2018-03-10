20:32 10 марта | Хоккей — КХЛ

Виктор Козлов: "Я вижу, что игроки "Магнитки" выходят, выкладываются, играют с самоотдачей, желанием"


Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Виктор Козлов после пятого матча серии плей-офф против "Автомобилиста" (4:1) отметил игру вратаря Василия Кошечкина. Специалист также добавил, что доволен результатами своей команды.

– Очень хорошее начало было за соперником, - цитирует пресс-служба "Автомобилиста" Козлова. - В принципе, заставили нас попятиться к своим воротам. Василий Кошечкин старался, как мог, но пропустили. Затем удачно забил Алексей Береглазов, большинство разыграли неплохо. Потом, молодцы, дотерпели. Помогли Василию Кошечкину отыграть хороший матч. 

Ваша команда прибавляет по ходу плей-офф? 

– Вам со стороны как кажется? Я доволен игрой своей команды, главное – я вижу, что ребята выходят, выкладываются, играют с самоотдачей, желанием. А прибавляет, не прибавляет, это уже на ваш взгляд.

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http://www.hc-avto.ru/news/4833/

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