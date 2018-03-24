Виктор Козлов: "У Кошечкина с психикой все нормально, он не может сломаться"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Виктор Козлов после поражения от "Ак Барса" (1:3) в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции в интервью "Бизнес Online" пожелал сопернику удачи в финале конференции и заявил, что у голкипера Василия Кошечкина не может сломаться психика.

– Хочу поздравить "Ак Барс" с проходом в следующий раунд, пожелать удачи. Доволен своей командой: характером, объемом работы, тем, как она добавила по ходу сезона.

– Что стало причиной поражения в серии?

– Были допущены ошибки, которые с таким соперником допускать нельзя

– Как оцените свою работу?

– Не мне обсуждать. Новый контракт? Мы только сезон закончили.

– Не считаете, что заменив Кошечкина в третьем матче, сломали ему психику?

– Нет, у нас два хороших вратаря. Знаю характер Кошечкина, у него с психикой все нормально, он не может сломаться.