Виктор Козлов: "Тяжело победить в плей-офф, играя 15 минут в меньшинстве"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Виктор Козлов после поражения от "Автомобилиста" (1:2) во втором матче серии плей-офф отметил, что команде нужно играть дисциплинированней. "Магнитка" заработала 35 минут штрафа в этой встрече. Счет в серии равный, 1-1.

– Тяжело победить в плей-офф, играя 15 минут в меньшинстве, – цитирует сайт "Автомобилиста" Козлова. – Надо делать выводы, играть более дисциплинированно. Проигрывая в счете, пытались атаковать, но Коварж надежно отыграл в воротах. В третьем периоде было мало бросков, только пять, нужно больше бросать.